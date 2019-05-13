Европа задумалась о переходе с российского газа на американский

Сжиженный природный газ (СПГ) играет все более важную роль в Европе, рассказывается в публикации Bloomberg.

Отмечается, что выбор источника газа стал политическим вопросом. Сейчас Россия поставляет в ЕС около 40 процентов топлива и «строит новый спорный трубопровод». США неоднократно заявляли, что российский газ угрожает независимости Европы, и призывали строить больше терминалов для транспортировки сланцевого газа.

В первом квартале этого года европейский импорт СПГ вырос более чем вдвое, несмотря на то, что зима была теплее, чем обычно. Спрос подстегнуло, в частности, снижение цен на сжиженный газ, которым воспользовалось большинство стран Европы. При этом ожидается, что в 2022 году цены начнут расти и увеличение зависимости от импорта приведет к росту конечной стоимости электричества.

Планируется, что ротердамский терминал для приема СПГ Gate LNG после нескольких лет недостаточной эксплуатации к концу года будет работать на полную мощность.

Как сообщил Аластер Максвелл, финансовый директор компании GasLog Ltd., объемы поставок также увеличатся за счет сокращения производства топлива на территории ЕС. Так, месторождение Гронинген, одно из крупнейших в Европе, власти Нидерландов планируют полностью закрыть к 2030 году из-за землетрясений, вызванных разведкой газа.

По оценкам Международного энергетического агентства, к 2025 году блок из 28 стран начнет искать дополнительный импорт, равный одной трети ожидаемого потребления.

В конце марта сообщалось, что США намерены нарастить экспорт энергоресурсов в Европу, чтобы избавить регион от российского влияния. Соответствующий документ, который называют «законом о европейской энергетической безопасности и диверсификации 2019 года», принят палатой представителей США.

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