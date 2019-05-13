Таксистка выиграла миллионы фунтов стерлингов и внезапно умерла

В английском городе Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, умерла победительница лотереи, 17 месяцев назад ставшая обладательницей многомиллионного выигрыша. Об этом сообщает сайт Hull Live.

Мелинда Ид (Melinda Ede) скоропостижно скончалась 11 мая в возрасте 57 лет. За неделю до смерти она обращалась в больницу с жалобой на приступ сильной боли в груди, сопровождавшийся затрудненным дыханием. Обследование не выявило проблем с сердцем или легкими. Врачи связывали боль, которую испытывала женщина, со стрессом или тревогой.

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В конце декабря 2017 года Ид купила на автозаправке билет моментальной лотереи и выиграла 4 миллиона фунтов стерлингов (около 340 миллионов рублей). После этого британка, много лет работавшая водителем такси, немедленно уволилась. По ее словам, благодаря выигрышу она впервые за 25 лет смогла встретить Новый год дома, а не на работе.

Ид планировала потратить деньги на собственный дом, купить новый автомобиль Audi и устроить свадьбу. Кроме того, она собиралась написать автобиографию и рассказать о трудностях, которые ей приходилось преодолевать из-за своей трансгендерности. «Я пережила операцию по коррекции пола почти семь лет назад и действительно горжусь тем, кем я стала сегодня, — цитировала ее BBC News в 2018 году. — Теперь я хочу помочь другим людям, оказавшимся в похожем положении. По-моему, автобиография — это именно то, что для этого нужно».

В 2018 году сообщалось, что бывшего почтальона из Великобритании, разбогатевшего благодаря огромному выигрышу в лотерее, замучило одиночество. Он решил продать роскошный особняк, уехать в Австралию и начать новую жизнь.

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