Театральный фестиваль воспитанников детских домов пройдет в Подмосковье, в нем примут участие более 60 ребят в возрасте от шести до 18 лет, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 13 мая.

«В состав жюри театрального фестиваля войдут российские актеры театра и телевидения», — рассказала Забралова.

Мероприятие состоится 14 мая на площадке Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске, уточила она.

Победители театрального фестиваля примут участие во всероссийском конкурсе детского художественного творчества среди детей-сирот «Созвездие».

В октябре прошлого года губернатор Андрей Воробьев поручил организовать конкурс муниципальных театров, в котором бы определили лучших среди звукорежиссеров, костюмеров, декораторов, осветителей. Он отметил, что театр не существовал бы без этих профессий. Ранее губернатор высоко оценил уровень театральной жизни в регионе.

Сегодня в области насчитывается 25 театров и более 1000 любительский театральных коллективов.