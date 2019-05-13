Сергей Зверев случайно раскрыл запретную зону у Кремля

Стилист Сергей Зверев, устроивший одиночный пикет на Красной площади против строительства завода на Байкале, своими действиями случайно раскрыл запрет на одиночные митинги, существующий у Кремля. Об этом в понедельник, 13 мая, пишет «Коммерсантъ».

По словам адвоката Зверева Михаила Бирюкова, согласно статье 8 федерального закона «О митингах», пикеты нельзя проводить у ряда объектов, включая резиденции президента России. По данным полиции, стилист своей акцией на Красной площади как раз нарушил последний запрет.

Однако юристы Зверева не нашли ни одного документа, который устанавливал бы границы запретной зоны для одиночных пикетов на Красной площади, поэтому пока неясно, на каком конкретно расстоянии от объекта запрещено пикетирование.

Защитники стилиста напомнили судье, что в июне 2018 года пленум Верховного суда (ВС) России уже рассматривал ситуацию с пикетами и постановил, что нельзя привлекать людей к административной ответственности в случае, если официально не определены границы запретных зон рядом с президентскими резиденциями и другими объектами. Для уточнения вопроса с границами адвокаты Зверева намерены дойти до ВС России.

Ранее 13 мая Тверской суд Москвы признал стилиста виновным в нарушении правил проведения одиночного пикета на Красной площади против строительства завода на Байкале и постановил оштрафовать его на 15 тысяч рублей. Зверев пришел на судебное заседание в короне и в окружении группы поддержки. На вопрос судьи о месте работы он назвал себя суперзвездой.

3 марта Зверев устроил пикет против строительства завода по розливу питьевой бутилированной воды на Байкале. Позже артисту пришла повестка в полицию.

Завод по розливу питьевой бутилированной воды должен был появиться в поселке Култук Иркутской области к 2021 году. Главным инвестором строительства стала Дацинская водная компания, которая зарегистрирована в китайской провинции Хэйлунцзян.

Строительство завода подняло волну протестов и позже было приостановлено по решению суда. Петиция против реализации проекта набрала более одного миллиона подписей. 2 апреля Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!