«Зенит» отложил чемпионскую медаль Кокорина

Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда нападающий Александр Кокорин сможет получить золотую медаль чемпиона России по футболу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Медведев заявил, что руководство клуба дождется момента, когда Кокорин лично сможет получить награду. Он выразил мнение, что бессмысленно передавать ее родственникам. «Считаю, что медаль должна найти игрока после того, как он выйдет из тюрьмы», — отметил глава клуба.

Материалы по теме «Мы рассчитывали на гуманность накануне 9 Мая» Кокорина и Мамаева отправили в колонию. Они ждали другого решения

4 мая «Зенит» досрочно выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ). После этого Медведев рассказал, что Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.

8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года колонии общего режима за две драки, устроенные в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболист вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым является фигурантом уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». У игроков есть право просить об условно-досрочном освобождении.

В этом сезоне РПЛ Кокорин принял участие в трех матчах «Зенита», проведя на поле чуть более 70 минут. Контракт футболиста с клубом истекает в июле 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!