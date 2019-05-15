Генпрокуратура и ФСБ нашли проблемы у 400 российских самолетов

Генпрокуратура и ФСБ провели проверку Росавиации и обнаружили серьезные нарушения в работе ведомства. Об этом в среду, 15 мая, сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

По данным источника издания, выяснилось, что в конструкцию более 400 самолетов были внесены изменения без проведения исследований и выполнения сертификационных работ. Кроме того, оказалось, что более 80 линейных станций осуществляют техобслуживание самолетов с регистрацией на Бермудах при отсутствии необходимого сертификата, выданного Росавиацией.

Во время проверки выяснилось и то, что заместитель руководителя ведомства Андрей Беляков получил диплом Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации, не сдав зачеты и экзамены по пяти дисциплинам. Кроме того, начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Валерий Кудинов выдавал сертификаты летной годности, основываясь на заключениях компании, привлекавшей для инспектирования судов его же сына. Кроме того, прокуратура выявила нарушения Кудиновым правил в области процедуры летной годности, не позволявшие выдать праворазрешительные документы на ряд самолетов.

Этот же чиновник Росавиации, отмечает издание, выдал сертификат летной годности на самолет Boeing 767-300, не соответствующий требованиям авиационных правил. Этот лайнер по сей день эксплуатируется одной из авиакомпаний.

Также, по словам источника РБК, было установлено, что однажды для проведения сертификации Кудинов привлек неуполномоченное юрлицо. Таким образом, выполнением госфункций занималась коммерческая организация, с которой эксплуатант заключил договор на 1,1 миллиона рублей.

Проверка Росавиации проводилась в апреле, до авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. Трагедия произошла вечером 5 мая: SSJ-100 «Аэрофлота», отправившийся из Шереметьево в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку, после которой загорелся. В результате пожара погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и 4 члена экипажа.

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