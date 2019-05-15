Украинская полиция решила отказаться от автоматов Калашникова

Национальная полиция Украины откажется от автоматов Калашникова в пользу немецких пистолетов-пулеметов MР5, чтобы сохранить жизнь нарушителям правопорядка. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Князев, его слова приводятся на сайте полиции.

«Автомат Калашникова — это оружие, которое нужно солдату в армии. Он предназначен для того, чтобы уничтожать преступника. Новый вид оружия имеет превентивный характер. Полицейский, который использует оружие в качестве крайней меры, должен остановить правонарушителя, дать ему право на жизнь, а потом привлечь его к уголовной ответственности», — сказал Князев.

Материалы по теме Хватит всем Почему террористы и изгои любят советское оружие

По его словам, сейчас пистолеты-пулеметы MР5 используют в полиции США и стран ЕС, а перевооружение украинских полицейских станет шагом к европейским стандартам. Точные сроки замены оружия глава ведомства не назвал, но отметил, что это произойдет в ближайшее время.

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в беседе с изданием «Украинская правда» пояснил, что новые пистолеты-пулеметы тоже являются боевыми, но менее летальными. В частности, они имеют меньший риск попадания в цель от рикошета, а не от прямого выстрела.

Ранее, в марте, украинское предприятие «Спецтехноэкспорт» (входит в «Укроборонпром») объявило о создании электромагнитного оружия. Оно предназначено для поражения командных центров противника, узлов связи, инфраструктурных объектов и объектов противовоздушной обороны.

Тогда же президент Украины Петр Порошенко сообщил, что армия его страны получила смертоносное оружие. Кроме того, он заверил, что продолжит укреплять обороноспособность Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!