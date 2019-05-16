«Армате» пообещали сирийский «Глаз»

Компания «Микран» разработала кассеты дистанционного запуска индивидуальной системы оперативной тактической разведки «Глаз», предназначенные для установки на боевые машины, в частности, на российский танк Т-14 «Армата», сообщили ТАСС на выставке MILEX 2019.

Отмечается, что разработка расширяет возможности системы «путем объединения ракетниц в одну кассету с возможностью автоматического запуска в выбранном оператором направлении».

Кассета представляет собой блок с семью индивидуальными контейнерами-ракетницами комплекса «Глаз», в состав которого также входит приемное устройство, монтируемое в кабине экипажа танка, и опорно-поворотный механизм.

В марте сообщалось, что Т-14 «Армата» получил туалет.

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В январе ТАСС сообщал о разработке в интересах Минобороны системы «Глаз», представляющей собой запускаемый из ручной ракетницы мини-аппарат на парашюте, который поднимается на высоту до 300 метров, после чего выбрасывает устройство с камерой высокого разрешения, изображение с которой передается на планшет бойца. Система испытана в Сирии.

9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019 проходит с 15 по 18 мая в Минске (Белоруссия).

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