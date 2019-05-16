Пользователей WhatsApp предупредили о новой опасности

Пользователи мессенджера WhatsApp стали жертвами новой фишинговой атаки. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», ее обнаружили сотрудники компании ESET.

Жертвы получали письмо с предложением получить премиум-аккаунт в сервисе Spotify. Прикрепленная ссылка вела на поддельный сайт, похожий на официальный портал музыкальной платформы.

Пользователю следовало заполнить анкету и переслать фальшивое письмо 30 знакомым, чтобы «активировать» премиум-подписку. Помимо этого, жертва получала сообщения об атакующих систему вирусах — для защиты от них предлагалось установить специальное приложение из магазина Google Play. Оно оказалось программой, демонстрирующей рекламные объявления.

По данным ESET, наибольшее число атак пришлось на пользователей, проживающих в Латинской Америке.

Специалисты в области кибербезопасности посоветовали проверять все данные об акциях и розыгрышах на официальных сайтах компаний и никогда не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее хакеры атаковали пользователей WhatsApp с помощью вредной программы, которая шпионила за жертвами. Заражение гаджетов происходило через телефонный звонок.

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