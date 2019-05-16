Названа стоимость накрутки результатов на финале шоу «Голос»

Автоматизированная накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос.Дети» могла стоить около 2-3 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании Group-IB, которая занималась проверкой итогов голосования.

«В среднем по рынку один "купленный" голос может стоить от 60 до 80 рублей», — сказали в Group-IB. Таким образом, при наличии около 38 тысяч голосов ботов общая сумма накрутки обошлась в 2,28-3,04 миллиона рублей.

Собеседник агентства пояснил, что обычно накрутка производится компаниями при помощи сим-карт, оформленных на физических лиц. При этом от уточнил, что перед Group-IB не ставилась задача обнаружить инициаторов использования такой технологии.

В финале шестого сезона шоу «Голос. Дети» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выиграла с разрывом в 80 тысяч голосов. Второе место занял Ержан Максим. Многие зрители и представители шоу-бизнеса посчитали победу Абрамовой нечестной.

16 мая Первый канал отменил результаты конкурса, изучив предварительные итоги расследования компании Group-IB. Специалисты по кибербезопасности выявили накрутки в пользу Абрамовой в ходе СМС- и телефонного голосования. С помощью ботов удалось накрутить 38 тысяч голосов.

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