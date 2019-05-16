Путин поддержал идею адресной помощи семьям со школьниками

Президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме «Общероссийского народного фронта», поддержал идею оказания адресной помощи семьям, которые испытывают финансовые сложности при подготовке к учебному году. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 16 мая.

В частности, речь идет о покупке тетрадей. Глава государства поручил Министерству просвещения изучить этот вопрос.

«Еще многое приходится в школе делать с помощью рабочих тетрадей, это, так сказать, расходный материал», — сказал он.

Также Путин считает, что число детей, которые получают бесплатное питание в школах, может быть значительно увеличено. «Конечно, хотелось бы расширить серьезным, существенным образом количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием, но мы должны тогда посчитать объемы финансирования и определить источники», — уточнил он.

8 мая Минпросвещения анонсировало всероссийский мониторинг школьного питания. Решение принято в связи с жалобами о качестве школьного питания, а также дискриминации детей, не имеющим возможности питаться в столовой.

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