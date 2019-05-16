В России пройдет стритбольный турнир Red Bull Reign. Об этом сообщается из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Соревнования пройдут в Казани (25 мая), Калининграде (8 июня), Владивостоке (15 июня), Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (22 июня), в Нижнем Новгороде, Москве, Воронеже, Перми, Санкт-Петербурге, Новосибирске (29 июня) и Краснодаре (06 июля). Кроме России отборочные этапы состоятся еще в 19 странах. Победитель национального отбора поедет на финал в Торонто.

Стритбольный турнир пройдет по правилам FIBA 3x3, но каждая игра продлится 10 минут с ограничением в 21 очко. По сравнению с прошлым годом изменились правила подсчета очков в групповом турнире. Если раньше в следующий раунд проходила команда, забросившая в кольца соперников наибольшее количество очков по сумме всех встреч, то теперь за победу в матче дается 5 баллов. Еще 6 бонусных баллов получает команда, набравшая больше всех в группе очков по сумме сыгранных матчей.

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