Россия поведала об угрозах и предвзятости британцев

Сотрудники британской погранслужбы предвзято относятся к российским дипломатам и гостям посольства России. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии.

По его словам, за последнее время произошло не менее 14 случаев такого рода. В частности, дипломатов и гостей задерживают при прохождении паспортного контроля на продолжительное время. При этом у них пытаются получить данные об их работе, а также информацию о деятельности посольства, пояснил пресс-секретарь.

Он отметил, что у приехавших временно забирают паспорта, не дают им звонить в посольство. «Зачастую в подобных ситуациях пограничники фактически угрожают отказом во въезде в страну», — рассказала собеседник агентства.

В посольстве подчеркнули, что ситуация не улучшается, а подобные действия британцев необоснованны и не входят в их компетенцию. В связи с происходящим Москва «оставляет за собой право на принятие мер в порядке взаимности», добавил представитель.

В марте российского посла в Лондоне и других дипломатов обвиняли в шпионаже. Представители дипмиссии отвергли все обвинения, назвав их клеветой.

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