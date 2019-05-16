России предложили спасти Китай от нехватки воды

Правительство попросили рассмотреть проект строительства водопровода из России в Китай, который может стать крупнейшим в мире. С такой просьбой в российский кабмин обратился депутат Госдумы Алексей Чепа, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на копию его обращения.

По информации агентства, просьба Чепы направлена на проработку в ряд министерств и ведомств, в том числе в Минэкономразвития, Минприроды, Минсельхоз, МИД, Росводресурсы, а также в правительство Алтайского края.

Отмечается, что депутат выступил с предложением после круглого стола «Экономическая интеграция России, Казахстана и Китая: перспективы и стратегические проекты», который прошел в апреле. В частности, на нем обсуждался китайский проект по повышению эффективности использования воды в КНР и на приграничных территориях России и Казахстана. Частью этой инициативы является строительство трансграничного водопровода из Алтайского края в Синцзян-Уйгурский автономный район Китая.

«Такие проекты могут быть интереснее, чем торговля нефтью. Его еще должны изучить эксперты, но, надеюсь, проект будет реализован», — заявил Чепа.

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Проект магистрального водопровода предложило китайское Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР. Он должен пройти из России через Казахстан в Западный Китай. Его протяженность составит 1,2-1,5 тысячи километров. Согласно инициативе, на первом этапе до 2026 года предполагается строительство очереди магистрального трубопровода, а также сети распределительных трубопроводов. Второй этап продлится до 2040 года — в его рамках будет возведена вторая очередь магистрального водопровода, а также реализованы проекты по повышению эффективности использования воды. Объем инвестиций в проект может составить 88 миллиардов долларов, считают эксперты.

Представители китайской стороны обосновали необходимость реализации проекта тем, что КНР страдает от дефицита воды. В Казахстане он пока не ощущается, однако может стать проблемой к 2040 году. При этом Алтайский край, напротив, страдает от весенних паводков. В частности, в 2018 году в регионе произошел крупнейший за 35 лет паводок, ущерб только от первой волны подтоплений оценивается не менее чем в 400 миллионов рублей. При этом число пострадавших превысило 18 тысяч человек.

В апреле волну протестов в России вызвало строительство завода по розливу питьевой бутилированной воды на Байкале. Предприятие должно было появиться в поселке Култук Иркутской области к 2021 году. Главным инвестором строительства стала Дацинская водная компания, которая зарегистрирована в китайской провинции Хэйлунцзян. После акций протестов строительство завода было приостановлено по решению суда. Петиция против реализации проекта набрала более одного миллиона подписей.

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