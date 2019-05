Американская рок-группа Bon Jovi выступит в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится в пятницу, 31 мая. Музыканты выйдут на сцену спортивного комплекса «Лужники».

Последний раз артисты выступали в России 30 лет назад на Московском международном фестивале мира, одном из первых и крупнейших международных рок-фестивалей в СССР. За три последних десятилетия исполнители успели записать такие хиты, как It’s My Life, Bed Of Roses и Always. В 2018 году статус коллектива был подтвержден включением группы в Зал Славы Рок-н-Ролла.

Отмечается, что помимо Bon Jovi на концерте также выступят два специальных гостя: хард-рок группа The Blackfires и квартет Cricket Captains.

Подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте.

