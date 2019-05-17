Половина богатых наследников остались без роли в бизнесе родителей

Почти половина (48 процентов) детей успешных и богатых родителей не получила никакой роли в семейном бизнесе. Об этом свидетельствует совместное исследование Организации молодых инвесторов (Young Investors Organization, YIO) и одного из крупнейших инвестбанков Credit Suisse. Копия доклада имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Около 22 процентов детей богачей получили невысокие управляющие должности в структурах семейного бизнеса, чуть меньше, 21 процент, были назначены на управляющие должности высшего звена; 7 процентов опрошенных детей получили базовые должности в семейном бизнесе, около 2 процентов работают в семейном бизнесе в качестве стажеров.

Всего в исследовании приняли участие около 200 детей успешных предпринимателей, бизнесменов и топ-менеджеров, которые создали собственное дело. О наличии семейного бизнеса рассказали 82 процента опрошенных, у 18 процентов текущего семейного дела не оказалось. В выборку попали респонденты от 24 до 44 лет, то есть дети успешных людей во втором и третьем поколениях.

Материалы по теме Жажда наживы Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху

При этом около 39 процентов детей богачей признались, что намерены получить контроль над семейным делом, когда настанет время. Почти треть, 30 процентов, постеснялись заявить о намерении взять контроль над семейным бизнесом, отметив, что в семье пока этот вопрос не обсуждался, 21 процент твердо отказались от участия в семейном деле и 10 процентов респондентов признались, что они уже возглавили семейное дело.

Их тех, кто никак не задействован в семейном бизнесе, большинство (26 процентов) призналось, что намерено развивать собственную карьеру. 23 процента опрошенных признались, что хотели бы получить рабочий опыт на стороне, независимо от семейного бизнеса, чтобы позднее присоединиться к семейному бизнесу.

Столько же респондентов отметили, что намерены присоединиться к семейному делу в будущем, 17 процентов указали на то, что не задействованы в семейном деле, чтобы избежать конфликтов. Только 3 процента опрошенных признались, что их не воспринимают за равных, поэтому они не заинтересованы в семейном деле, 8 процентов назвали иные причины отказа от семейного дела.

Из всех опрошенных наследников лишь 39 процентов заявили, что играют активную роль для достижения семейного благосостояния. Большинство (61 процент) признались, что такой роли у них нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!