Мужчина дважды проколол кишечник одной и той же куриной костью

Житель Лондона, Великобритания, проглотил куриную кость, которая дважды проколола его кишечник. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

56-летний мужчина неоднократно жаловался медикам на боль в животе. На первом приеме компьютерная томография показала воспаление в верхней части живота, вызванное тем, что некий предмет проткнул стенку внутреннего органа. Врач предположил, что это была случайно проглоченная куриная кость. Пациент подтвердил, что недавно ел курицу. Однако медики не сочли нужным удалить инородное тело и прописали британцу антибиотики.

Спустя два месяца он снова вернулся в больницу с жалобой на боль в животе и высокую температуру. Специалисты выяснили, что кость за это время успела пройти по всей длине желудочно-кишечного тракта и попала в прямую кишку. В результате чего в пищеварительном тракте мужчины появилось еще одно отверстие. Медики прооперировали мужчину и зашили кишечник.

По словам доктора Эндрю Джеймса Брауна (Andrew James Brown), который наблюдал за пациентом в больнице Кингстона, это первый подобный случай в его практике, когда одно и то же инородное тело приводит к двум перфорациям пищеварительного тракта. Также он отметил, что небольшие острые предметы представляют порой наибольшую опасность для человека, так как их не всегда можно удалить.

Ранее сообщалось, что женщина поссорилась с родственниками и проглотила ожерелье. Ее срочно доставили в больницу, где провели успешную операцию. Врачи отметили, что ни оболочка желудка, ни кишечник и пищевод не были повреждены.

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