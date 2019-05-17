Пашинян решил разобраться с российским газом до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется до конца года добиться снижения цены на российский газ. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами из России, передает корреспондент «Ленты.ру».

Пашинян выразил уверенность в том, что решение газового вопроса в столь сжатые сроки — это реально. Он подчеркнул, что вопрос заключается не столько в цене на энергоносители, сколько в эффективности Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он напомнил о существовании договоренностей о едином энергетическом рынке, подчеркнув, что предложения Еревана не противоречат общей логике развития межгосударственного объединения.

«Недискриминационные цены на газ и на энергоресурсы очень важны для эффективности ЕАЭС», — сказал Пашинян, добавив, что российская сторона не отрицает возможности снижения цены на газ.

Кроме того, армянский премьер рассказал о планах провести до конца года несколько встреч с президентом России Владимиром Путиным. Они пройдут на заседании высшего Евразийского экономического совета, который состоится в Нур-Султане 29 мая, и в рамках запланированного на июнь Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что отношения Москвы и Еревана «развиваются нормально».

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В ходе встречи Пашинян также рассказал об опасности эскалации нагорно-карабахского конфликта. По его словам, Россия не допустит обострения из-за опасности появления в Закавказье радикальных исламских боевиков.

В декабре 2018 года состоялся визит премьер-министра Армении в Москву, в ходе которого сторонам не удалось прийти к решению газового вопроса. Пашинян говорил, что вопрос цен на газ является чувствительным для российско-армянских отношений и его обсуждения продолжатся в рабочем порядке. Москва тогда заявила о сдвиге в переговорном процессе.

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