Россияне «порадовались» отключению горячей воды

Российские пользователи Twitter выразили свое негодование из-за начала ежегодного отключения горячей воды в их домах, которое стартовало в мае.

Несмотря на то что о готовящихся мероприятиях было известно заранее, юзеры не удержались и поделились своей «радостью» по поводу происходящего с другими. Так, некоторые предложили свои варианты того, как спасаться от отсутствия горячей воды: например, мыться в гостях или в спортзале.

— гадя петрович хренова (@oakenshit_) 16 мая 2019, 19:47

Другие недоумевали, почему система до сих пор не отлажена таким образом, чтобы население не оставалось без горячей воды.

Кто-то подчеркнул ценность горячей воды.

А некоторые пожаловались на то, что отключение произошло без предупреждения.

Нашлись и те, кто сравнил ситуацию с полуфиналом песенного конкурса «Евровидение», на котором Россию представляет певец Сергей Лазарев.

Пользователи также упомянули колонку Оксаны Крученко, обозревателя газеты «Вечерняя Москва», в которой она, описывая ситуацию, указала на то, что «изнежились мы донельзя, привыкли к тепленькому».

«В конце концов, не так уж и долго приходится летом жить без горячей воды. Что же мы, маленькое летнее приключение не переживем? Главное — не жаловаться», — заключила она в конце текста. Один из юзеров отметил, что не ожидал «прочитать пиар поговорки "не жили хорошо, нечего и начинать"».

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