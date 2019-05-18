«Поуехавшие» предложили России создать «округ дальнего зарубежья»

Проживающие в странах Северной и Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии граждане России предложили создать «округ дальнего зарубежья», позволяющий им выбирать собственного депутата для Государственной думы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Регионального совета соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрия Лобкова.

«Мы предложим Всемирному конгрессу соотечественников вопрос о создании округа дальнего зарубежья, чтобы мы могли представить своего депутата, как это сделано в Испании, Франции», — сказал председатель на прошедшей в Буэнос-Айресе (Аргентина) конференции.

Кроме того, проживающие за рубежом граждане России предложили изменить российское законодательство. «У нас есть много соотечественников, которые выехали с советскими паспортами и хотели бы получить российское гражданство, но они не могут сделать это без отказа от своего гражданства», — сказал Лобков.

Также соотечественники предложили внести изменения в законодательство, которые бы позволили принимать решение о получении российского гражданства ребенком без согласия второго родителя.

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Комментируя инициативу соотечественников, депутат Госдумы Павел Шперов отметил, что вопрос создания избирательного округа для дальнего зарубежья в настоящее время связан с рядом сложностей, тогда как упрощение предоставления гражданства возможно.

В мае президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.

В марте международное агентство Henley & Partners опубликовало обновленный индекс самых удобных для путешествия паспортов, лидерами которого стали Япония, Сингапур и Южная Корея.

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