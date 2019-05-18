Отражение «Панцирем» удара по Дамаску попало на видео

Отражение средствами противовоздушной обороны (ПВО) сирийских вооруженных сил ракетного удара по окрестностям Дамаска сняли на видео. Соответствующий ролик размещен пользователем AuroraIntel в Twitter.

В комментарии к видео отмечается, что удар был отражен, предположительно, самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) наземного базирования «Панцирь-С1».

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18 мая сообщалось, что сирийские средства ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. По информации телеканала Al Hadath, пригород Дамаска обстреляла израильская сторона. Сообщается, что были атакованы военные склады и объекты.

Ранее в том же месяце Defence Blog со ссылкой на источники в Минобороны России заявило, что российское военное ведомство ищет более совершенную и экономически эффективную систему, которая бы заменила «проблемный» комплекс «Панцирь-С1».

В январе Армия обороны Израиля опубликовала в Twitter видео с управляемого боеприпаса, который попал в комплекс «Панцирь-С1» cирийских вооруженных сил.

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