Отражение «Панцирем» удара по Дамаску попало на видео

Отражение средствами противовоздушной обороны (ПВО) сирийских вооруженных сил ракетного удара по окрестностям Дамаска сняли на видео. Соответствующий ролик размещен пользователем AuroraIntel в Twitter.
В комментарии к видео отмечается, что удар был отражен, предположительно, самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) наземного базирования «Панцирь-С1».
18 мая сообщалось, что сирийские средства ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. По информации телеканала Al Hadath, пригород Дамаска обстреляла израильская сторона. Сообщается, что были атакованы военные склады и объекты.
Ранее в том же месяце Defence Blog со ссылкой на источники в Минобороны России заявило, что российское военное ведомство ищет более совершенную и экономически эффективную систему, которая бы заменила «проблемный» комплекс «Панцирь-С1».
В январе Армия обороны Израиля опубликовала в Twitter видео с управляемого боеприпаса, который попал в комплекс «Панцирь-С1» cирийских вооруженных сил.