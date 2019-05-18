США нашли способ ограничить поставки российского оружия

Госдепартамент США открыл программу, предусматривающую получение дотаций партнерами Вашингтона за отказ от российского оружия. Об этом сообщает портал Defense One со ссылкой на неназванных чиновников ведомства.

«Европейская программа стимулирования рекапитализации» просуществовала год. За это время американские вертолеты и бронированные машины закупили шесть восточноевропейских стран. В частности, речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Греции и Словакии. Эти страны получили от 50 до 190 миллионов долларов.

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Изначально программа была нацелена на бывшие государства Варшавского договора. В настоящий момент США планируют расширить программу и сотрудничать со странами Центральной и Юго-Восточной Азии и Африки. Кроме того, Вашингтон планирует установить ограничения на закупку союзниками и партнерами китайского оружия.

По словам одного из источников, цель инициативы заключается в том, чтобы позволить странам оторваться от российских поставок и логистики, что делало возможным поставки российской продукции на базы союзников по НАТО и партнеров США.

Отмечается, что для участия в программе странам необходимо избавиться от имеющегося российского оружия и отказаться от его закупок в дальнейшем, а также выделить часть средств на покупку оружия американского производства.

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