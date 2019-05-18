Команда Зеленского объяснила опубликованный проект указа о роспуске Рады

Досрочный роспуск парламента является одним из возможных вариантов действий избранного президента Украины Владимира Зеленского после инаугурации, в связи с этим был подготовлен соответствующий указ. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук.

Он отметил, что в настоящий момент прорабатываются разные варианты подходов, и они будут зависеть в том числе от сотрудничества с органами государственной власти. Стефанчук подтвердил, что возможен и роспуск парламента. «Как оно будет, думаю, мы узнаем в ближайшее время от Зеленского», — добавил он.

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По словам представителя команды избранного президента Украины, роспуск парламента будет зависеть от того, как сложится взаимопонимание с Радой.

Ранее сообщалось об опубликовании проекта указа Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады. В документе сказано, что основанием для роспуска Рады станет недостаточное число депутатов в коалиции парламента.

Президент имеет право распустить парламент, если в Раде в течение месяца отсутствует коалиция, в состав которой входят большинство народных депутатов от конституционного состава парламента.

Указ предполагает провести внеочередные выборы в Раду 14 июля 2019 года.

Утром 17 мая «Народный фронт» объявил о выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для Зеленского возможность досрочно распустить парламент. Вслед за этим спикер Андрей Парубий заявил, что коалиция перестает существовать и в течение 30 дней Рада должна сформировать новое большинство. По закону в течение этого периода президент не имеет права распускать парламент.

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