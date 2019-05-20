У футбольного судьи остановилось сердце во время матча

Главный судья матча высшего дивизиона чемпионата Боливии по футболу Виктор Уртадо скончался после остановки сердца во время встречи между командами «Олвэйс Рэди» и «Ориенте Петролеро». Об этом сообщает Los Tiempos.

По информации издания, на 54-й минуте встречи 32-летний арбитр потерял сознание. Медики зафиксировали остановку сердца. Врачам удалось реанимировать мужчину. Арбитр был доставлен в больницу, где у него вновь остановилось сердце. После этого он скончался.

Стадион в городе Эль-Альто, на котором проходил матч, находится на высоте 4150 метров над уровнем моря. Он был открыт в июле 2017 года и считается самым высоко расположенным стадионом, на котором играют профессиональные команды. Президент «Олвэйс Рэди» Фернандо Коста заявил, что связывать смерть арбитра с расположением арены преждевременно.

14 мая бразильский судья Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва скончался во время матча по мини-футболу. Причиной смерти стал сердечный приступ.

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