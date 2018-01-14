Легкоатлет случайно убил судью

Толкатель ядра убил судью на соревнованиях по легкой атлетике в Чехии. Об этом сообщает местный портал Aktualne.

Трагедия произошла в легкоатлетическом комплексе Праги во время региональных соревнований. Шестикиллограмовое ядро попало в грудь арбитру после броска одного из спортсменов, чье имя не сообщается. Судье оказали оперативную помощь, но он умер не приходя в сознание спустя 50 минут после происшествия. Причиной смерти стал перелом грудной клетки.

Представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода назвал произошедшее несчастным случаем. «Попытка была вполне стандартной. Один из молодых спортсменов бросил ядро, оно улетело немного в сторону, где стоял судья. Он в последний момент попытался сделать шаг, но не успел», — сказал Свобода.

1 января мексиканский футболист нанес смертельную травму удалившему его судье. Арбитр Хосе Вальдемар Эрнандес Капитильо неделю провел в коме после избиения и умер.

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