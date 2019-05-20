Россия и Казахстан обменялись опытом в сфере волонтерства

Форум российско-казахстанской молодежи открылся в Костанае в понедельник, 20 мая. На мероприятии собрались более тысячи активистов и руководителей общественных организаций России и Казахстана, передает корреспондент «Ленты.ру».

В первый день форума состоялась дискуссия «Волонтерство — мировой тренд», в рамках которой министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев заявил о важности добровольчества для молодого поколения.

«Молодежь в наших странах считает общественно полезную безвозмездную работу способом выразить свою гражданскую позицию», — сказал он.

В свою очередь, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов заявил о необходимости устранять барьеры для добровольческой деятельности.

Один из них — низкая информированность о подобных инициативах, рассказала исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская цель» Татьяна Миронюк. По ее словам, 43,5 процента казахов имеют опыт волонтерства не менее года.

21 мая участники форума встретятся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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