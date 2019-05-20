Сломавший ноги пауэрлифтер задумался об уходе из спорта

Российский пауэрлифтер Ярослав Радашкевич прокомментировал травмы, полученные во время выступления на чемпионате Евразии. Слова спортсмена приводит «Амурская служба новостей».

По словам 20-летнего Радашкевича, он был уверен в успешном выступлении. Спортсмен не обратил внимание на боль в голени перед упражнением. «Думал, что у меня связка потянута, поэтому внимания не обращал. Пил обезболивающее, продолжал тренироваться», — заявил он. Радашкевич сомневается, что сумеет вернуться в спорт после травм. По его словам, только реабилитация займет у него почти полгода.

Ранее 20 мая стало известно, что россиянин получил травмы в результате неудачной попытки поднять штангу весом 250 килограммов. Его госпитализировали с переломом голени, а также с закрытым перелом двух берцовых костей на ноге.

Радашкевич — победитель Открытого национального Кубка по пауэрлифтингу, жиму и тяге, а также —Открытого кубка Азии.

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