Лукашенко призвал к диверсификации белорусской торговли

На совещании по актуальным экономическим вопросам президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о задаче по диверсификации белорусского экспорта. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства отдельно поинтересовался, как обстоят дела в торговле и экономическом сотрудничестве с Россией и Евросоюзом. Он напомнил, что по трети от общего объема экспорта должно приходится на Россию, ЕС и страны дальней дуги. «Европейский союз по экспорту сейчас опережает Российскую Федерацию», — отметил белорусский лидер.

По его словам, торговые отношения с Россией сейчас переживают проблемный период и призвал министров к их обсуждению. «По моей информации, на сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок. Доработались до того, чего не было раньше, что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?», — задался вопросом Лукашенко.

Он призвал обратить внимание на эти проблемы уже сейчас, чтобы «потом героически не наверстывать упущенное».

Ранее Лукашенко требовал завести уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта из-за проблем с поставками продовольствия на российский рынок, которые нанесли ущерб республике. По его словам, «все эти Данкверты — люди заинтересованные».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



