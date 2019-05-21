Взрослые развенчали главные заблуждения своего детства

Пользователи Twitter описали детские заблуждения, которые им удалось осознать и развенчать только в зрелом возрасте. Тред запустил пользователь A_Kapustin, вспомнив рубрику в журнале «Молоток».

«Помню был журнал "Молоток" в моем детстве и там была рубрика про секс, и вела его девушка со странным именем Эя Кулятова, я это имя запомнил, но понял почему оно было именно такое, только пару лет назад», — поделился он. Комментаторы принялись делиться внезапными прозрениями, которые когда-то перевернули их детский мир.

Выяснилось, что многие пользователи не придавали значения привычным словам или не понимали их значения.

Некоторые неверно считывали названия любимых групп или имена актеров.

Оказалось, что многие не понимали значения популярных песен. По количеству ослышек лидировала песня мушкетеров из советского фильма: юзеры радовались «красавице-якутке» или «и ку-ку» (вместо «и кубку»), а также «нерасшептали» судьбе (вместо «не раз шепнем»).

Ряд юзеров заявили, что не считали свои заблуждения некорректными и жили в неведении десятки лет. Многие назвали тред познавательным.

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