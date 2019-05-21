Чешский журналист объяснил страх Запада перед Россией

Россия «пугает» страны в ЕС и США традиционным ценностями, которые они пытаются истребить. Такое мнение выразил политик и журналист Йиржи Кобза (Jiří Kobza) в своем тексте для чешского издания Parlamentní Listy.

«О России говорят везде, и Россией пугают отовсюду. Иногда мне начинает казаться, что если я открою холодильник, то на меня выскочит Путин и начнет влиять на меня или угрожать мне», — отметил он, объясняя отношение к России в чешских СМИ.

По его мнению, Россия действительно опасна для ЕС, но не каким-либо политическим вмешательством, а «традицией».

«Россия по-настоящему угрожает Европейскому Союзу тем, что отстаивает самую неприемлемую для Евросоюза идеологию. По сути она полностью противоположна идеологии ЕС», — подчеркнул Кобза. Политик пояснил, что российская идеология заключается в поддержании традиций и в отказе от влияния «гражданского общества» на политические события.

В заключении он выразил мнение, что Россия угрожает Евросоюзу не военной силой, как обычно говорят в СМИ, а «силой здравого смысла, уважением к истории и предкам».

Йиржи Кобза — чешский политик, член нижней палаты парламента Чехии от партии «Свобода и прямая демократия» (Svoboda a přímá demokracie, SPD). Партия придерживается правых взглядов, относится к евроскептикам и противникам иммиграции.

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