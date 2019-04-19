Западные СМИ признали «жуткого» робота-ведущего «России 24» орудием пропаганды

Зарубежные СМИ обратили внимание на появление в эфире телеканала «Россия 24» робота Алекса, который несколько минут был ведущим одного из выпусков новостей. О роботе написали «Би-би-си», Fox News, Daily Mirror, The Telegraph, iNews (входит в The Independent) и другие издания.

В «Би-би-си» заметили, что далеко не все зрители были довольны таким ведущим. Некоторые обвинили андроида в политической пропаганде. Другие посчитали, что у робота — не самый лучший внешний вид, странный взгляд и неловкое выражение лица. В материале Fox News отметили, что некоторые характеризовали Алекса как «генератора фейковых новостей». Американский телеканал отметил, что, по утверждению «России 24», Алекс почти полностью выполнен из российских деталей и материалов, с использованием созданного в России ПО.

Московский корреспондент The Telegraph Алек Лун (Alec Luhn) рассказал, что исполнивший роль ведущего робот умеет шевелить лицом и губами, имитируя человеческую речь, но пока не двигает руками. Когда в новостном выпуске речь зашла о конференции в Сколково, на которой робот и был представлен ранее, Алекс упомянул себя. «Футуристический ведущий новостей после этого сделал довольно неприятную попытку улыбнуться», — описал увиденное журналист.

В новости о роботе газета The Sun назвала Алекса «жутким» роботом. Журналист iNews отметил, что появление первого робота-ведущего в истории «России 24» можно считать «временным трюком для продвижения российских технологий в рамках теленовостей и попыткой заодно привнести немного веселья в этот процесс».

В ВГТРК Алекса называют андроидом, то есть человекоподобным роботом. «Эта уникальная машина — одна из немногих в мире, которая обладает искусственным интеллектом. Но кроме этого, конструкторы из Promobot смогли наделить машину чертами человека», — говорится на сайте телекомпании. Внешность робот позаимствовал у главы компании-разработчика Алексея Южакова.

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