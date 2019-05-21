Названы самые нелепые заблуждения мужчин о женском организме

Пользовательница Twitter с ником Brownandbella попросила подписчиц рассказать ей о самых странных заблуждениях мужчин об устройстве женского организма, которые они когда-либо слышали. Начатый ей тред набрал почти 16 тысяч лайков и репостов.

Как выяснилось, не все парни знают, чем отличаются влагалище и мочеиспускательный канал. «Мой бойфренд был в шоке, когда узнал, что вагина — не то место, откуда мы ходим в туалет. Он мне не поверил, пришлось показывать», — рассказала одна из пользовательниц. По словам другой, ее одноклассник представлял себе овуляцию (выход яйцеклетки в матку) совсем не так, как она происходит на самом деле. «Разве женщина не почувствует сквозняк, когда яйцо выйдет?» — спросил он однажды на уроке.

Многие заблуждения мужчин касались менструации. Девушка Joyslin описала неловкую ситуацию, когда в процессе секса с парнем, изучавшим в то время медицину, на него попало чуть-чуть крови, и он отреагировал на это сильным испугом. «Начал кричать, что у меня венерическое заболевание, и потом еще месяц докучал мне в Facebook тем, что я заразила его ВИЧ», — рассказала о реакции парня Joyslin. Пользовательница Sabrina Granger умилила других юзеров историей о своем брате, который в 14 лет пожалел свою младшую сестру из-за того, что менструации случаются с ней по выходным.

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Намного менее милой юзерам показалась история об отце одной из пользовательниц, который запрещал ей носить тампоны. По его мнению, они способны лишить ее девственности. Судя по реакции девушек в треде, он был такой далеко не единственным из мужчин, кто считает так же. В жизни некоторых пользовательниц встречались мужчины, которые считали, что тампон можно использовать больше одного раза, как, например, менструальную чашу.

Процесс рождения ребенка для некоторых парней тоже оказался загадкой. Муж женщины с ником Danielle считал, что при рождении пуповину ребенка отрезают и кладут обратно в мать. Многих юзеров подобные истории рассмешили, и они поблагодарили автора треда.

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