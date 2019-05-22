Преданный кот преодолел 300 километров и вернулся в родной монастырь

На Украине кот по кличке Мурчик преодолел около 300 километров и вернулся в родной монастырь, расположенный в селе Лавров, Львовская область. Об этом сообщает ТСН.

Питомец прожил в монастыре восемь лет. Все это время за ним ухаживал батюшка, который позже переехал на службу в город Луцк. Мужчина привязался к коту и решил забрать его с собой.

Судя по всему, Мурчику не понравилось его новое жилище, и он отправился обратно в монастырь. Церковнослужитель изумился, заметив на крыльце преданного кота. Зверь выглядел истощенным и уставшим, пройдя сотни километров. Теперь его здоровью ничего не угрожает.

В середине апреля сообщалось, что у берегов Таиланда в Сиамском заливе спасли собаку за 217 километров от берега. Рабочие заботились о животном два дня, а затем передали его в ветеринарную клинику. Ветеринары заключили, что четвероногий пловец абсолютно здоров.

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