Женщина напророчила себе миллион долларов и разбогатела

Жительница города Куинана, штат Западная Австралия, пошутила о миллионом выигрыше в лотерею и действительно сорвала джекпот. Об этом сообщает местное издание The Sunday Times.

«Я слышала, что победителем стал кто-то из Куинаны, — вспоминает женщина, пожелавшая сохранить анонимность. — Тогда я начала шутливо рассказывать всем, что стала тем самым счастливчиком». Австралийка невнимательно проверила свой лотерейный билет и решила, что ничего не выиграла.

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По ее словам, сын взглянул на выигрышную комбинацию и сказал: «Посмотри, это же те самые числа». Счастливый билет принес семье 1,3 миллиона австралийских долларов (57,5 миллиона рублей).

Победители планируют потратить денежный приз на покрытие долгов и воспитание детей и внуков.

Ранее в мае сообщалось, что британец похвастался всем знакомым выигрышем в лотерею в 50 тысяч фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей), а потом узнал, что получит всего шесть фунтов стерлингов (509 рублей). После этого мужчина взял отгул на работе, «чтобы не смотреть в лица коллег».

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