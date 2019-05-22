Российский студент пожаловался на избиение на рэп-фестивале

Студент Высшей школы экономики Максим Сидоренко обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении полицейского, который избил его дубинкой во время фестиваля Hip-Hop Mayday в Москве. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката потерпевшего Дмитрия Джулая.

По словам Сидоренко, инцидент произошел вечером 1 мая во время концерта в спорткомплексе «Лужники». Сотрудник полиции неожиданно подбежал к молодому человеку со спины, схватил за капюшон и начал избивать резиновой дубинкой. Пострадавший утверждает, что не оказывал сопротивления и не нарушал закон. «Я лежал на земле и просил полицейского меня не избивать, спрашивал, за что он меня бьет», — сказал Сидоренко.

Всего студент получил семь ударов дубинкой, в том числе по голове. Врачи обнаружили у него открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб затылка. Также, по словам Сидоренко, полицейский разбил его телефон. Общий ущерб от избиения потерпевший оценил в 40 тысяч рублей.

Адвокат пострадавшего сообщил, что к заявлению приложена видеозапись, на которой запечатлен момент нападения.

Рэп-фестиваль Hip-Hop Mayday прошел в Лужниках 1 мая. Очевидцы рассказывали, как Росгвардия перекрыла проход к сцене и разделила толпу, в которой было много нетрезвых и агрессивных граждан, на сектора. В ответ в полицейских полетели камни и бутылки. Всего в результате столкновений с полицией пострадали более 30 человек.

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