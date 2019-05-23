Женщина 16 лет носила тесный бюстгальтер и заработала дырку в груди

В городе Брайтон, Англия, женщина на протяжении 16 лет носила тесное нижнее белье, что привело к образованию кисты. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

51-летняя Линн Макконнелл (Lynne McConnell) с 2003 года покупала бюстгальтеры с косточкой размера 34GG, которые подбирали ей консультанты. По словам британки, она всегда чувствовала дискомфорт при ношении, однако многочисленные продавцы уверяли ее, что все в порядке.

Через несколько лет женщина обнаружила уплотнение посередине грудной клетки. Она сразу же обратилась за медицинской помощью. Врачи прописали ей антибиотики, посчитав, что гнойник образовался в результате инфекции. Таблетки не помогли Макконнелл избавиться от невыносимой боли, и она отправилась в больницу.

После тщательного осмотра врачи нашли у британки в груди кисту и вырезали ее. После операции у женщины осталась открытая рана, напоминающая дырку. Она заживала три месяца.

«Это было ужасно. Я чувствовала себя несчастной все время, потому что я думала об этой дыре каждый день», — призналась Макконнелл.

Она связалась с представителями компании, в которой приобретала бюстгальтеры. Они ответили, что их продукция, а также предварительная примерка не имеют никакого отношения к случившемуся.

В Британском фонде кожи заявили, что киста может образоваться в результате ношения слишком тесной одежды.

Сейчас Макконнелл покупает только свободное белье и надеется, что ее случай поможет другим женщинам избежать подобной проблемы.

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