Мужчина выстрелил себе в сердце и выжил

В итальянском городе Турин врачи успешно извлекли из тела пациента арбалетную стрелу, которая вошла глубоко в сердце. Об этом сообщает издание Daily Mail.

47-летний мужчина был доставлен в городскую больницу Турина вертолетом. Врачи провели экстренную операцию, в ходе которой достали инородное тело. Представители медицинского учреждения описали этот случай как чрезвычайно редкий, так как стрела вошла в грудь на глубину 30 сантиметров.

Медики отметили, что острие снаряда задело левый желудочек — одну из важнейших камер сердца и прошло через легкое, при этом не вызвав мгновенную смерть. Процедуру удаления они назвали сложной, так как извлечение стрелы могло привести к неконтролируемому кровотечению.

Каким образом стрела попала в сердце мужчины, не уточняется. Врачи предполагают, что он возился с арбалетом и нечаянно выстрелил в себя. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Канаде 11-летняя девочка упала шеей на карандаш, но врачам удалось ее спасти. Ребенку сделали операцию и удалили инородное тело.

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