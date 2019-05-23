Чемпион мира по футболу раскрыл детали разговора с Путиным

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Лотар Маттеус рассказал, о чем разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Слова бывшего футболиста приводит The Guardian.

Маттеус встретился с Путиным во время чемпионата мира 2018 года, проходившего в России, однако познакомился с политиком раньше — на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Во время последней встречи немец обсудил с Путиным футбол, дзюдо, лучшие рестораны, а также Брексит, американскую и российскую политику.

«Он очень хорошо говорит по-немецки», — отметил Маттеус. Также немец подчеркнул, что ему нравится Россия и менталитет россиян.

Маттеус — участник пяти чемпионатов мира. В трех случаях он вместе со сборной Германии доходил до финала турнира, один раз команда сумела победить. Это произошло в 1990 году. Также защитник известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», вместе с которой семь раз выигрывал национальный чемпионат, и миланский «Интер».

В 1990-м журнал France Football признал Маттеуса лучшим футболистом мира. После окончания карьеры он работал тренером, оставив профессию в 2011 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!