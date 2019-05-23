Оскорбившая россиянина депутат нашла понимание в партии

Депутата Ивановской областной думы от КПРФ Юлию Тимофееву, которая обругала своих подписчиков в «Одноклассниках», отчитали на собрании фракции. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил первый секретарь местного обкома Алексей Бойков в четверг, 23 мая.

По его словам, коммунистка извинилась перед однопартийцами за свое поведение. Однако, добавил он, не следует винить в скандале только Тимофееву.

Материалы по теме «Чиновника нужно облить грязью и матом?» Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами

«Если бы все были дотошными и разбирались не только в отношении Юлии Петровны, но и в отношении человека, который это рассылает везде, то увидели бы, что сам человек не особо просеивает [свою речь]. Называет человека [Тимофееву] "дебилом", "овцой". Начинается перевирание, что там какой-то пиар был», — сказал он.

Бойков признался, что подобная манера выразить мысли и его бы задела. Он также добавил, что Тимофееву в партии всегда считали спокойной и уравновешенной.

«На мой взгляд, здесь была просто провокация бывшего однопартийца [Алексея Огурцова]», — заключил он.

Фото: 1000inf.ru

Поводом для словесной перепалки в сети стал репост депутата с фотографией могилы ветерана Великой Отечественной войны. В комментариях бывший член КПРФ обвинил Тимофееву в пиаре. В ответ она предложила ему встретиться лично, назвав его в бранной форме человеком нетрадиционной сексуальной ориентации.

Позже она удалила свой пост. Скриншоты переписки распространили в соцсетях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!