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Ипотечное жилье в Москве подорожало

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За год средняя стоимость квадратного метра жилья, купленного в Москве с привлечением ипотечного кредита, выросла с 127 до 145 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Urbanus (материалы есть в редакции «Ленты.ру»).

Предложение жилых комплексов с невысокой стоимостью квадратного метра за тот же период сократилось. «[В первом квартале 2018-го] в экспозиции насчитывалось 30 проектов с ценой квадратного метра ниже 125 тысяч рублей. На их долю приходилось 55,7 процента всех сделок и 57,4 процента ипотечных кредитов. В 2019-м пул жилых комплексов в этой категории уменьшился до 24 адресов, а его удельный вес на рынке снизился почти в полтора раза», — подсчитали в компании.

Квартиры в новостройках дорожали и по мере повышения готовности объекта. Лидером по данному показателю оказался один из объектов юго-запада столицы, где стоимость метра за год выросла со 115,9 до 175,2 тысячи рублей.

«Экспозиция за год пополнилась дорогими (по меркам сегмента) и подорожавшими комплексами, которые потянули в более высокие ценовые категории поток ипотечных кредитов», — резюмируют аналитики Urbanus.

Согласно ранее опубликованным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), ипотечный рынок в России продолжает сокращаться. В апреле 2019 года граждане получили 90 тысяч жилищных займов, это на 21 процент меньше итогов апреля 2018-го. Средний чек по ипотеке, как констатировали в ОКБ, за год вырос на 12 процентов — с 1,99 до 2,23 миллиона рублей.

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