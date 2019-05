Семья потратила целое состояние на еду и прослыла сумасшедшей

Семейная пара из Великобритании удивила телезрителей и пользователей сети количеством денег, которые они тратят на еду. Об этом семья рассказала в эфире одного из выпусков реалити-шоу Eat Well for Less («Питайтесь хорошо за меньшие деньги»), репортаж о котором сделали журналисты Sun.

По словам участников проекта Джен (Jen) и Бек (Bec), их еженедельные расходы на еду составляют примерно 365 британских фунтов (около 30 тысяч рублей). Женщины, которые вместе воспитывают троих детей, объясняют такие большие траты тем, что каждый в семье ест на ужин различные блюда. «Не могу вспомнить последний раз, когда мы одновременно ели что-то одинаковое. Очень много времени уходит на то, чтобы приготовить всем разное. Мне кажется, я зашла в тупик и не знаю, как из него выйти», — жалуется на сложившуюся ситуацию Джен. Чтобы сэкономить время на приготовлении ужина, семья часто заказывает еду или покупает полуфабрикаты.

Джен и Бек признались в том, что расходуют так много денег на еду уже на протяжении трех лет. Каждый год они тратят на питание примерно 17 тысяч британских фунтов (примерно один миллион 400 тысяч рублей). По их словам, если бы не такие огромные траты, они бы смогли переехать в новый дом.

Ведущие шоу в течение недели понаблюдали за семьей и разработали план по сокращению расходов на питание. Они посоветовали паре более здоровые и дешевые альтернативы продуктам, которые они обычно покупают. Следуя рекомендациям ведущих, женщины за неделю смогли сэкономить 138 британских фунтов (около 11 тысяч рублей) и признались, что начали гораздо больше любить семейные ужины. Кроме того, им удалось найти блюда, которые понравились сразу всем — блюдо из курицы и блины.

Посмотревшие выпуск телезрители недоумевали, как можно тратить на еду так много денег. «Сумасшествие какое-то. Едят одно сладкое и практически ничего здорового», — написал один из пользователей Twitter. Другой пользователь посоветовал родителям воспитать в детях более правильное отношение к жизни и сделать так, чтобы они были меньше избалованы большим количеством еды и ее разнообразием.

