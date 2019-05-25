Несостоявшийся соперник Нурмагомедова назвал его «бумажным» чемпионом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Twitter-аккаунте высказался о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове и его менеджере Али Абдель-Азизе.

«Не надо паясничать, фальшивый ублюдок, Абдель-Азиз! Оставь в покое мое имя, пока я не вытер мат с твоей задницы. Ты ни хрена не сделаешь со своими дружками-стукачами. У них нет ни гордости, ни мужества, как и у вашего бумажного болвана Нурмагомедова. Скоро увидимся», — написал Фергюсон.

23 мая боец объявил о поединке с Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 238, и Абдель-Азиз в Instagram-аккаунте назвал бойца клоуном.

Бои между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывались четырежды. Каждый раз это случалось из-за проблем со здоровьем одного из соперников.

Россиянин — непобежденный чемпион UFC в легком весе, в его активе 27 побед. В данный момент он отбывает девятимесячную дисквалификацию за драку, устроенную после победы над Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Фергюсон победил в 24 поединках и трижды проигрывал. В последний раз он техническим нокаутом одержал победу над Энтони Петтисом.

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