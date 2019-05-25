Учительница потребовала наказать устроившую скандал мать дагестанского школьника

В Махачкале завуч и учительница русского языка гимназии № 33 Виктория Храмова пожаловалась в прокуратуру на призвавшую ее «перестать калечить души детей» мать одного из выпускников, передает радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 25 мая.

«Я написала жалобу в прокуратуру за безобразное поведение этой женщины и за клевету в соцсетях», — отметила она.

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Ранее в субботу сообщалось, что мать одиннадцатиклассника Мансура Курбабагамаева взяла слово на линейке по случаю последнего звонка и резко раскритиковала учительницу. Соответствующую видеозапись опубликовали в соцсетях.

Ее сына, как обладателя четырех поясов по грэпплингу, выбрали для того, чтобы вести праздничную линейку. Однако Храмова отстранила Курбабагамаева от этой роли из-за его манеры разговаривать. В итоге ведущей мероприятия стала ученица восьмого класса.

Родители других учеников критику в адрес педагога не поддержали. В школе ее знают как строгого профессионала.

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