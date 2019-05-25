Учительницу русского языка попросили перестать калечить души дагестанских детей

В Махачкале мать одиннадцатиклассника Мансура Курбабагамаева раскритиковала учительницу русского языка на последнем звонке. Видео с торжественной линейки и пояснение к нему опубликовал в субботу, 25 мая, Telegram-канал Baza.

«Перестаньте калечить души детей», — сказала женщина, возмущенная тем, что ее сына лишили возможности вести это мероприятие из-за его манеры говорить.

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Инцидент произошел в гимназии № 33. Ранее было решено доверить проведение торжественной линейки Курбабагамаеву, обладателю четырех поясов по грэплингу. Однако в процессе подготовки к празднику завуча и преподавателя русского языка Викторию Дмитриевну не устроила его манера говорить и Мансура заменили на более способную, по мнению педагога, ученицу восьмого класса.

Другие родители возмущение матери Курбабагамаева не поддержали, так как эту учительницу здесь знают и уважают как профессионального и требовательного специалиста.

Ранее в субботу директриса школы во Владивостоке прокомментировала скандальный выпускной в БДСМ-стиле и рассказала о его последствиях для учеников.

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