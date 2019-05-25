Кейт Миддлтон поцеловала королеву Великобритании и «нарушила» протокол

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон уличили в нарушении протокола из-за поцелуя в щеку королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Mirror.

Члены королевской семьи поприветствовали друг друга во время мероприятия Chelsea Flower Show — после того, как принц Уильям и Кейт Миддлтон переоделись для официальной части программы. Королева отметила, что супруги выглядят элегантно, а затем поцеловала их.

Материалы по теме Этот неловкий момент Объятия с принцессой, шаль для жены президента и другие казусы сильных мира сего

Поклонники королевской семьи утверждают, что герцоги Кембриджские нарушили королевский протокол. Однако издание пишет, что на «менее формальных» мероприятиях родственники часто целуют в щеку Елизавету II, что не запрещено правилами.

В 2014 году американский баскетболист Леброн Джеймс положил руку на плечо Кейт Миддлтон во время фотосессии, что стало нарушением королевского протокола. Миддлтон удивленно улыбнулась, а ее муж никак не отреагировал на произошедшее, сделав вид, что ничего не случилось.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!