Авиаконструктора Сикорского записали в украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook пост, в котором назвал русского авиаконструктора Игоря Сикорского «знаменитым украинцем».

«Ровно 130 лет назад в Киеве родился "отец вертолетов" — знаменитый украинец Игорь Сикорский», — написал Зеленский, добавив, что инженер «всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей».

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Игорь Сикорский — русский и американский авиаконструктор. Он родился в 1889 году в Российской империи, в городе Киев, а в 1919 — переехал в США. Сикорский создал первый в мире четырехмоторный самолет «Русский витязь». Кроме того, он является создателем первого тяжелого четырехмоторного бомбардировщика, пассажирского самолета «Илья Муромец» и серийного вертолета одновинтовой схемы.

В прошлом году пользователь Facebook Андрей Манчук опубликовал на своей странице выдержки из украинского учебника по географии для учащихся 8-го класса, содержимое которого поразило его подписчиков. «Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы. (...) Наша нация дала человечеству Крылья», — сказано в учебном пособии. В качестве знаменитых украинцев, подаривших человечеству «Крылья», в учебнике приводятся, среди прочих, Сергей Королев и Игорь Сикорский.

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