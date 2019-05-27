Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин поддержал строительство глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мощность порта составит 48 миллионов тонн. На его строительство потребуется 200 миллиардов рублей с учетом прокладки железной и автомобильной дорог к порту. 50 миллиардов рублей должны выделить из бюджета, а остальную сумму покрыть с помощью инвестора. Для реализации проекта нужно доказать его эффективность и подтвердить, что порт сможет обеспечивать заявленный товарооборот.

Строительство глубоководного морского порта обсуждалось с начала 2000-х годов. Изначально его хотели построить в Балтийске, однако в 2014 году приняли решение разместить грузопассажирский терминал в Пионерском, а глубоководный терминал — в Янтарном в 30 километрах от Балтийска.

По мнению экспертов, строительство глубоководного порта может быть целесообразным после запуска паромов из Усть-Луги в Калининград. Однако заявленная мощность порта завышена примерно в десять раз, а контейнерные перевозки в подобных объемах уже покрывают другие российские порты в Балтийском бассейне.

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