«Аэрофлот» поддержит конкурс Генпрокуратуры «Вместе против коррупции!»

Авиакомпания Аэрофлот поддержит Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!», который проводит Генеральная прокуратура РФ. Об этом сообщили« Ленте.ру» в авиакомпании.

В сообщении отмечается, что конкурс организован в рамках деятельности межгосударственного совета по противодействию коррупции, созданного для международного сотрудничества и принятия совместных мер для борьбы с этим негативным социальным явлением.

Цель конкурса — привлечь молодежь к участию в профилактике коррупции, к разработке и использованию социальной рекламы для предотвращения коррупционных проявлений, практиковать взаимодействие общества с органами прокуратуры и иными органами государственной власти в антикоррупционном просвещении населения.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на предложенную тему.

Ожидается, что в конкурсных работах, которые будут приниматься с 1 июня по 1 октября 2019 года, будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря.