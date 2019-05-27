Кремль отреагировал на совет Коломойского новому президенту Украины

Предложения бизнесмена Игоря Коломойского относительно дефолта по внешнему долгу Украины и отказа от помощи Международного валютного фонда (МВФ) являются частью внутриукраинской дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 27 мая.

«Это не наше дело — комментировать заявления господина Коломойского. (...) В данном случае речь идет о реноме страны как надежного заимствователя. Известно, что существуют долговые обязательства, пока мы из этого исходим», — сказал он.

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Ранее Коломойский заявил в интервью Financial Times, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу.

Между тем инициатива бизнесмена встретила критику со стороны украинских политиков. В частности, депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил уверенность в том, что в случае дефолта произойдет «полное обнищание населения».

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