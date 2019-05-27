Вилки и ложки принесли России миллиарды

Экспорт столовых приборов и инструментов из металла в 2018 году принес российским компаниям 50,1 миллиарда рублей, подсчитали авторы исследования компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным экономистов, эта сумма в 6,2 раза превышает выручку за 2013 год (последний перед введением антироссийских санкций), когда она составила восемь миллиардов рублей. 74 процента дохода пришлось на поставки в Алжир.

На втором месте среди товаров металлургической отрасли цинк — и изделия из него. Их экспорт за пять лет с 2014 по 2018 годы увеличился в 4,6 раза. На третьем месте — олово и изделия из него (4,1 раза).

Далее расположились прочие недрагоценные металлы (рост в 2,8 раза за пять лет), свинец и изделия из него (2,4 раза), изделия из черных металлов (2,3 раза), черные металлы (2,3 раза), медь и изделия из нее (2,1 раза).

Всего с 2014 по 2018 год экспортная выручка металлургов увеличилась на 1,5 триллиона рублей — с 1,3 до 2,8 триллиона. 65,3 процента от этой суммы принесла продажа черных металлов и изделий из них.

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